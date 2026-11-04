Ausblick: Electronics Mart India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Electronics Mart India wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,900 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 114,29 Prozent erhöht. Damals waren 0,420 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,64 Prozent auf 18,88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Electronics Mart India noch 15,91 Milliarden INR umgesetzt.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,02 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,78 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 85,60 Milliarden INR, gegenüber 71,83 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net