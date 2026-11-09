Ausblick: Electromed vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Electromed wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,255 USD gegenüber 0,250 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 18,9 Millionen USD – ein Plus von 11,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electromed 16,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 83,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 73,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net