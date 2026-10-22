Electrolux AB Aktie 613094 / US0101982082
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Electrolux (B) (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse
Electrolux (B) (spons ADRs) stellt am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,110 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,35 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 1,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,40 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,427 USD aus. Im Vorjahr waren 0,360 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 13,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Electrolux AB (B) (spons. ADRs)
|
22.10.26
|Ausblick: Electrolux (B) (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Electrolux (B) (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Electrolux (B) (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Electrolux (B) (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Electrolux (B) (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Electrolux AB (B) (spons. ADRs)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.