Ausblick: Elbit Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Elbit Systems wird am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Elbit Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,38 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 9,63 ILS je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,25 Milliarden USD für Elbit Systems, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,06 Milliarden ILS erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,63 USD aus. Im Vorjahr waren 39,29 ILS je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 9,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,38 Milliarden ILS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch