Ausblick: Elauwit Connection veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Elauwit Connection präsentiert am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,320 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 5,0 Millionen USD – ein Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Elauwit Connection 4,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -1,340 USD aus. Im Vorjahr waren -0,800 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 18,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 21,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net