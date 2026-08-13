Ausblick: Elauwit Connection verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Elauwit Connection gibt am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,240 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1100 Prozent verringert. Damals waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 22,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 4,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,740 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,800 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 27,7 Millionen USD, gegenüber 21,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch