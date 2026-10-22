Elanders A b Aktie 613104 / SE0000119299
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Elanders A B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Elanders A B öffnet am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,42 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,370 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Elanders A B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,96 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,87 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,17 Prozent gesteigert.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,62 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,530 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 11,86 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 12,20 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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