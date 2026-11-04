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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Eezy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Eezy wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,007 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 EUR je Aktie erzielt worden.
Eezy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,004 EUR je Aktie, gegenüber -0,030 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 137,5 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 139,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eezy Oyj Registered Shs
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04.11.26
|Ausblick: Eezy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Eezy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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12.08.26
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29.07.26
|Erste Schätzungen: Eezy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Eezy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Eezy Oyj Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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