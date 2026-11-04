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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Edwards Lifesciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Edwards Lifesciences wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
20 Analysten schätzen, dass Edwards Lifesciences für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,737 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Edwards Lifesciences 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,68 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Edwards Lifesciences 1,55 Milliarden USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,00 USD je Aktie, gegenüber 1,83 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 6,77 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Nachrichten zu Edwards Lifesciences Corp.
Analysen zu Edwards Lifesciences Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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