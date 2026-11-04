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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: EDP-Energias de Portugal stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
EDP-Energias de Portugal veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,958 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,86 Prozent erhöht. Damals waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll EDP-Energias de Portugal in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,70 Milliarden USD im Vergleich zu 4,53 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,77 USD, gegenüber 3,16 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 18,23 Milliarden USD im Vergleich zu 18,09 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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