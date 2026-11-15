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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Edible Garden informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Edible Garden wird am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -1,960 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Edible Garden noch -621,000 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 9,93 Prozent auf 3,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Edible Garden noch 2,8 Millionen USD umgesetzt.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -11,000 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -5293,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,9 Millionen USD, gegenüber 12,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Edible Garden AG Inc Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Edible Garden informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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|Ausblick: Edible Garden legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Edible Garden AG Inc Registered Shs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.