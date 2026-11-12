Ausblick: Ecos (India) Mobility Hospitality stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ecos (India) Mobility Hospitality wird am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 2,50 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,88 Prozent erhöht. Damals waren 2,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 2,28 Milliarden INR gegenüber 2,14 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 10,00 INR, wohingegen im Vorjahr noch 9,60 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,30 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,08 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net