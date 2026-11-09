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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ecopetrol SA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ecopetrol SA wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 97,36 COP je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ecopetrol SA 62,30 COP je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 33.101,03 Milliarden COP aus – das entspräche einem Plus von 11,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.751,00 Milliarden COP in den Büchern standen.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 397,16 COP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 219,60 COP vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 121.810,45 Milliarden COP, nachdem im Vorjahr 117.177,00 Milliarden COP in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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