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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: eClerx Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
eClerx Services öffnet am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 23,32 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte eClerx Services 19,50 INR je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 20,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 12,15 Milliarden INR gegenüber 10,05 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 84,87 INR je Aktie, gegenüber 76,23 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 49,00 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 41,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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