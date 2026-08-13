Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ebara mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ebara präsentiert am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 55,66 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 65,36 Prozent erhöht. Damals waren 33,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ebara in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 243,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 236,12 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 230,55 JPY, gegenüber 166,31 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 1.050,29 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 958,29 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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