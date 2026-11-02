Ausblick: Eaton gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Eaton wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,54 USD. Dies würde einem Zuwachs von 36,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Eaton 2,59 USD je Aktie vermeldete.

20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 22,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,99 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,53 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,60 USD, wohingegen im Vorjahr noch 10,45 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,00 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 27,45 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net