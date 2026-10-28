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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Eastroc Beverage (Group) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Eastroc Beverage (Group) stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten schätzen, dass Eastroc Beverage (Group) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,57 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,24 HKD je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 19,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,67 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei Eastroc Beverage (Group) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,95 Milliarden HKD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,10 HKD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,08 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich auf 27,98 Milliarden HKD, gegenüber 22,46 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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