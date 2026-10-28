Ausblick: Eastroc Beverage (Group) A legt Quartalsergebnis vor

Eastroc Beverage (Group) A veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,20 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Eastroc Beverage (Group) A noch 2,05 CNY je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,11 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Eastroc Beverage (Group) A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,81 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,96 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,53 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 24,04 Milliarden CNY, gegenüber 20,71 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch