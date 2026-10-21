Eastnine AB Registered Shs Aktie 135086151 / SE0022050183
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Eastnine Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Eastnine Registered äussert sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,080 EUR je Aktie gegenüber 1,11 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 15,4 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 172,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,300 EUR im Vergleich zu 4,76 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 63,7 Millionen EUR, gegenüber 683,2 Millionen EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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