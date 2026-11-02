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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Eastman Kodak präsentiert Quartalsergebnisse
Eastman Kodak wird am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 294,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 269,0 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,390 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,780 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eastman Kodak Co
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07:01
|Ausblick: Eastman Kodak präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Eastman Kodak Co
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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