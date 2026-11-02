Ausblick: Eastman Kodak präsentiert Quartalsergebnisse

Eastman Kodak wird am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 294,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 269,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,390 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,780 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net