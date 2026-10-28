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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Eastman Chemical Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Eastman Chemical Company stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,93 USD aus. Im letzten Jahr hatte Eastman Chemical Company einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Eastman Chemical Company im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,41 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,27 Prozent gesteigert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,31 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,10 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 9,27 Milliarden USD, gegenüber 8,76 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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