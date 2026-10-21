Eastern Bancshares Aktie 56198236 / US27627N1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Eastern Bancshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Eastern Bancshares wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,491 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Eastern Bancshares in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 310,6 Millionen USD im Vergleich zu 323,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eastern Bancshares Inc Registered Shs
|
21.10.26
|Ausblick: Eastern Bancshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Eastern Bancshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Eastern Bancshares verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Eastern Bancshares gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Eastern Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Eastern Bancshares Inc Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.