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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Easterly Government Properties mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Easterly Government Properties lädt am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Easterly Government Properties 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 91,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Easterly Government Properties 86,2 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,270 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 364,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 336,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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