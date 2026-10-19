East West Bancorp Aktie 941081 / US27579R1041
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 07:01:06
Ausblick: East West Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse
East West Bancorp wird am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,72 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,65 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 811,1 Millionen USD – ein Minus von 33,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem East West Bancorp 1,21 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 9,52 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,20 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,60 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu East West Bancorp Inc.
Analysen zu East West Bancorp Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer erwartet -- DAX dürfte mit moderaten Verlusten starten -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt zeichnet sich eine etwas schwächere Eröffnung ab. Auch der deutsche Aktienmarkt steht vor einem tieferen Start. In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.