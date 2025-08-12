Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlenvorlage in Sicht 12.08.2025 13:51:00

Ausblick: E.ON legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: E.ON legt Quartalsergebnis vor

E.ON legt die jüngste Bilanz offen. Was Analysten erwarten.

E.ON
15.02 CHF 0.43%
EON SE wird am 13.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,265 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 61,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,680 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll EON SE in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 18,17 Milliarden EUR im Vergleich zu 16,88 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 EUR im Vergleich zu 1,73 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 84,47 Milliarden EUR, gegenüber 80,12 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

So schätzen Analysten die E.ON-Aktie ein
E.ON-Aktie ex Dividende: Grössere Kreditlinie gesichert
E.ON-Aktie steigt: Fitch bestätigt E.ON-Rating mit BBB+ und stabilem Ausblick

