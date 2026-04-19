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Dynex Capital Aktie 48410183 / US26817Q8868

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19.04.2026 07:01:06

Ausblick: Dynex Capital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dynex Capital
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Dynex Capital gibt am 20.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,313 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dynex Capital -0,060 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 89,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,1 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,31 USD je Aktie, gegenüber 2,47 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 386,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 533,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch