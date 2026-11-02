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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Dynatrace stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Dynatrace wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
35 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dynatrace im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,491 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,190 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 32 Analysten ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 568,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 493,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,540 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 36 Analysten von durchschnittlich 2,32 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Dynatrace Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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