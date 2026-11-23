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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Dycom Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Dycom Industries stellt am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,63 USD je Aktie vermeldet.
Dycom Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,02 USD, gegenüber 9,56 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 7,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,55 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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