Ausblick: Dyadic International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dyadic International lädt am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,035 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dyadic International noch ein Verlust pro Aktie von -0,060 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 6,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,0 Millionen USD gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,100 USD, gegenüber -0,230 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 6,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 3,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch