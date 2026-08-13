Ausblick: Duos Technologies Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Duos Technologies Group wird am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,660 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Duos Technologies Group noch ein Verlust pro Aktie von -0,300 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 14,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,580 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,640 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 55,5 Millionen USD, gegenüber 27,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch