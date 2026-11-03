Ausblick: Duolingo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Duolingo äussert sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

17 Analysten schätzen, dass Duolingo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,569 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,95 USD je Aktie erwirtschaftet.

20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 271,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 303,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,75 USD, während im vorherigen Jahr noch 8,57 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,21 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,04 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net