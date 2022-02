Ausblick: Dürr stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dürr präsentiert in der am 24.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,720 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,390 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,06 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 894,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,230 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,63 Milliarden EUR, gegenüber 3,32 Milliarden EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

