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08.04.2026 07:01:06

Ausblick: Duell präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Duell
2.06 EUR 2.49%
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Duell stellt am 09.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,061 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

Duell soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,312 EUR, gegenüber -0,200 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 121,2 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 126,6 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch