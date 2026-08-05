Ducommun Aktie 926035 / US2641471097
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ducommun veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ducommun wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,982 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 19,76 Prozent erhöht. Damals waren 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ducommun in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 214,3 Millionen USD im Vergleich zu 202,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,16 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,500 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 884,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 824,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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