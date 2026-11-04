Ausblick: Ducommun gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ducommun wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -4,300 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ducommun in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 221,9 Millionen USD im Vergleich zu 212,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,35 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 883,6 Millionen USD, gegenüber 824,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net