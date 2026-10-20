DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: DSV A-S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DSV A-S stellt am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,80 DKK gegenüber 8,70 DKK im Vorjahresquartal.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 71,98 Milliarden DKK. Dementsprechend gehen die Experten bei DSV A-S für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 75,90 Milliarden DKK aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 62,27 DKK aus. Im Vorjahr waren 34,30 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 297,70 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 245,21 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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