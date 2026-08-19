DS Plattformen AB Registered b Aktie 127081386 / SE0020203271
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: DS Plattformen Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
DS Plattformen Registered B wird am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,520 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DS Plattformen Registered B 0,830 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll DS Plattformen Registered B 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 153,5 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DS Plattformen Registered B 133,7 Millionen SEK umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 2,96 SEK im Vergleich zu 2,34 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 645,9 Millionen SEK, gegenüber 510,5 Millionen SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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