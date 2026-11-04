Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dropbox öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,729 USD. Dies würde einem Zuwachs von 55,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Dropbox 0,470 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 0,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 629,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 634,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,06 USD, gegenüber 1,86 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 2,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,52 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net