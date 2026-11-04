Ausblick: Drew Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Drew Industries wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,06 USD je Aktie gegenüber 2,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 990,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 4,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Drew Industries einen Umsatz von 1,04 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,57 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,99 Milliarden USD, gegenüber 4,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net