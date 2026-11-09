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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: DREAM Unlimited A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DREAM Unlimited A öffnet am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,350 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,350 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 16,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 95,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,6 Millionen CAD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 CAD im Vergleich zu -0,450 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 408,3 Millionen CAD, gegenüber 463,0 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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07:01
|Ausblick: DREAM Unlimited A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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26.10.26
|Erste Schätzungen: DREAM Unlimited A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu DREAM Unlimited Corp Registered Shs -A- Subordinate Voting
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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