Ausblick: Dragonfly Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dragonfly Energy veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -3,040 USD. Im Vorjahresquartal waren -16,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dragonfly Energy in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,22 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 13,5 Millionen USD im Vergleich zu 16,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -13,360 USD, gegenüber -118,400 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 51,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 58,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net