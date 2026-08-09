Ausblick: Draganfly stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Draganfly wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,182 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,610 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,6 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 71,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,686 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,460 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 19,8 Millionen CAD, gegenüber 7,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch