Ausblick: Draganfly gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Draganfly lädt am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Draganfly im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,233 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,250 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 77,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,8 Millionen CAD gegenüber 2,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,970 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,460 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,2 Millionen CAD, gegenüber 7,7 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net