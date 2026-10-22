Dr. Reddy's Laboratories Aktie 1221723 / US2561352038
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Dr Reddys Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dr Reddys Laboratories wird sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,095 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dr Reddys Laboratories ein EPS von 0,200 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 24 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 11,55 Prozent auf 892,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 33 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,442 USD je Aktie, gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 38 Analysten durchschnittlich bei 3,64 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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