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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Dr Lal PathLabs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dr Lal PathLabs gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,75 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dr Lal PathLabs noch 9,03 INR je Aktie eingenommen.
19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,54 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 16,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,31 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 37,44 INR im Vergleich zu 30,24 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 32,06 Milliarden INR, gegenüber 27,63 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Dr. Lal PathLabs Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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