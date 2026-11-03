Ausblick: Dr Lal PathLabs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dr Lal PathLabs gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,75 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dr Lal PathLabs noch 9,03 INR je Aktie eingenommen.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,54 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 16,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,31 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 37,44 INR im Vergleich zu 30,24 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 32,06 Milliarden INR, gegenüber 27,63 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net