Ausblick: Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un lädt am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten schätzen, dass Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,048 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,57 Milliarden USD aus – eine Minderung von 6,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un einen Umsatz von 10,18 Milliarden USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,220 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 39,36 Milliarden USD, gegenüber 40,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch