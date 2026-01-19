Ausblick: DR Horton verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DR Horton präsentiert am 20.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD gegenüber 2,61 USD im Vorjahresquartal.

15 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,59 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,57 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 33,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 34,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch