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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: DPM Metals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
DPM Metals lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DPM Metals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,08 AUD. Das entspräche einem Zuwachs von 30,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,830 AUD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll DPM Metals 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 462,0 Millionen AUD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 29,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DPM Metals 355,6 Millionen AUD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,97 AUD, gegenüber 3,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,99 Milliarden AUD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,36 Milliarden AUD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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