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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: DPM Metals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
DPM Metals wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,753 USD gegenüber 0,740 CAD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 321,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 320,4 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,78 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,40 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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