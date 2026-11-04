Ausblick: Doximity A präsentiert Quartalsergebnisse

Doximity A lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,348 USD je Aktie gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 19 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 170,8 Millionen USD – ein Plus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Doximity A 168,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,35 USD je Aktie, gegenüber 0,980 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 677,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 644,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net